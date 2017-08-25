قال محمود عبدالرازق “شيكابالا”، المنتقل حديثاً إلى صفوف الرائد، إن وجود أكثر من محترف مصري في دوري جميل، منحه حافزاً لخوض التجربة في السعودية.
وأشار شيكابالا في تصريحات إذاعية إلى أنه من طلب الانتقال إلى دوري جميل للمحترفين، مؤكداً أن المفاوضات مع إدارة الرائد بدأت منذ فترة ليست بالقصيرة.
وأضاف أنه كان يمتلك أكثر من عرض، لكنه “منح مسؤولي نادي الرائد كلمة ووعداً بالانتقال إلى صفوف الفريق”.
وانتقل شيكابالا، صاحب الـ 31 عاماً، إلى الرائد قادماً من الزمالك المصري، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، ليخوض أولى تجاربه في دوري جميل للمحترفين.
يذكر أن دوري جميل كان يضم 5 لاعبين مصريين، قبل إتمام صفقة شيكابالا، وهم محمود عبدالمنعم كهربا “الاتحاد”، ومحمد عبدالشافي “الأهلي”، وحسام غالي “النصر”، بالإضافة إلى عصام الحضري ومصطفى فتحي لاعبي التعاون.وفق “أخبار 24”.
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