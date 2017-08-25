أصر المشرف العام على المنتخب السعودي الأول، طارق كيال، على كون الهولندي بيرت فان مارفيك مدرب الأخضر يضم اللاعب الذي يخدم خطته وتكتيكه داخل أرض الملعب.
قال طارق كيال في تصريحات تلفزيونية: ” ميزة الهولندي بيرت فان مارفيك الاستقرار، وعملية التغيير لا تولد الإنسجام، ومصلحة المنتخب ليست بالأفراد، ويضم اللاعب الذي يخدم خطته وتكتيكه داخل أرض الملعب”.
أضاف : ” نحن نناقش المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك في اختياراته، والقرار الأول والأخير يعود له”.
أنهى كيال، بقوله: ” الأجهزة الطبية للمنتخب السعودي تتابع اللاعبين المصابين في انديتهم، ولدينا تقارير بحالاتهم أولاً بأول”.وفق “هاتريك”.
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