أصدر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز توجيهاً، يقضي بتقديم دعم مالي للجمعيات الخيرية بالمنطقة الشرقية بمبلغ 16 مليون ريال، وذلك في إطار مشروع محمد بن سلمان الخيري لدعم القطاع غير الربحي.
ويهدف الدعم المقدم من ولي العهد للجمعيات الخيرية بالشرقية للمساهمة في دعم العمل الخيري بالمنطقة، عبر 10 جمعيات خيرية، تقدم خدمات لـ41655 مستفيداً، يندرجون تحت سبع فئات: “رعاية الأيتام، أصحاب الاحتياجات الخاصة، مرضى السرطان، متلازمة داون، الشباب والشابات المقبلين على الزواج، والأسر المتعففة والمحتاجة”.
يذكر أن دعم ولي العهد للقطاع غير الربحي شمل الجمعيات الخيرية بالعديد من المناطق، منها الجمعيات الخيرية بمنطقة الرياض، التي تسلمت قبل أسبوعين دعماً بلغ 23 مليون ريال، والجمعيات الخيرية بمنطقة مكة المكرمة التي دُعمت بـ15 مليون ريال.وفق “أخبار 24”.
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