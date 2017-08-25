تجاوبت الشركة السعودية للكهرباء مع شكوى مواطن يدعى محمد الشريف، وبادرت بالاعتذار عن التعدي الذي طال الممر الخاص بكرسيه المتحرك من أمام منزله، أثناء تنفيذ أحد المقاولين لأعمال ومنشآت خاصة بالشركة.
وكان المواطن محمد الشريف -وهو ضابط متقاعد أصيب في حادث جعله يستخدم كرسياً متحركاً- قد اشتكى أن شركة الكهرباء استغلت غيابه وأزالت الممر الخاص بكرسيه المتحرك وقامت بتركيب عداد كهربائي مكانه، مؤكداً أنه تقدم بشكوى للشركة.
وأكدت شركة الكهرباء في اعتذارها أنها فتحت تحقيقاً مع المقاول المنفذ، متعهدةً بإزالة الضرر وإعادة الوضع إلى ما كان عليه سابقاً.وفق “أخبار 24”.
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