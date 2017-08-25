كشف مسؤول خليجي أن دول مجلس التعاون الخليجي شرعت في إعداد حزمة من الإجراءات، الهادفة لتشجيع وتحفيز مواطنيها على التوجه نحو دارسة التخصصات العلمية كالطب والهندسة، والعمل بالقطاع الخاص في دولهم.
وأوضح المسؤول، بحسب “الاقتصادية”، أن أجهزة الخدمة المدنية بدول الخليج بدأت في دراسة إعادة هيكلة الوظيفة العامة لتتناسب وأهداف هذه الخطة، مبيناً أن هذه الإجراءات في مجملها تهدف لتشجيع الشباب للتوجه للقطاع الخاص بين دول الخليج، وتتضمن المساواة بين الرواتب في القطاعين الخاص والحكومي.
ودعا المسؤول، الجهات المعنية، للمشاركة في إنجاح المشروع، ودراسة نوعية التخصصات التي يتجه لها الشباب في دول الخليج، للعمل على الحد من توجه الشباب للتخصصات غير المطلوبة.
كما دعا المسؤول الخليجي الجهات المعنية لتكثيف التوعية الإعلامية لتوعية مواطني الخليج، بأنه من الصعب مستقبلاً الحصول على وظيفة حكومية، مشيراً لبعض الدراسات والمخاوف حول عدم قدرة القطاع الحكومي بدول الخليج على استيعاب جميع الخريجين مستقبلاً.
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