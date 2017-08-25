أعلنت شركة سامسونغ الكورية، أمس الأول الأربعاء، بمدينة نيويورك الأمريكية عن إطلاق هاتفها الجديد “غالاكسي نوت 8″، المنتظر طرحه في الأسواق منتصف سبتمبر المقبل، حيث توقعت مصادر أن يصل سعره إلى ألف دولار.
وكشفت الشركة في مؤتمر صحفي عن تصميم جهازها الجديد، الذي جاء بشاشة بقياس 6.3 بوصة وبدقة 2960×1440 بيكسل، غطت معظم الواجهة الأمامية للجهاز، وتم تزويده بكاميرا خلفية مزدوجة بقياس 12 ميغا بيكسل مع ميزة جديدة في وهي “مثبت الصورة البصري”، إضافةً لفلاش مزدوج، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بكسل.
ويحتوي الجهاز على ذاكرة “رام” بحجم 6 غيغا بايت، ومساحة تخزين داخلية بحجم 64 أو 128 أو 256 غيغا بايت، مع إمكانية دعمه ببطاقة ذاكرة خارجية، والجهاز مقاوم للماء والغبار، ومن المقرر طرحه بالألوان الأسود، والذهبي، والرمادي، والأزرق.
ويعمل “غالاكسي نوت 8” بمعالج ثماني النواة من نوع “سنابدراغون 835” سيكون مخصصاً لأسواق الولايات المتحدة والصين، فيما خُصص لأسواق أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط معالج آخر من نوع “آكسيون 8895” قادر على تحمل درجات الحرارة العالية وغير معرَّض للانفجار.
ويدعم الجهاز تقنية “مسح بصمة العين”، و”مجس للضغط”، بالإضافة إلى “مجس بصمة الأصبع”، ومجس لنبضات القلب، وتتوفر به تقنية الشحن اللاسلكي السريع لبطاريته غير القابلة للإزالة بسعة 3.300 ميلي أمبير / ساعة.
وفق “أخبار 24”.
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