وجَّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز باستضافة أسر وذوي شهداء أفراد الجيش السوداني المشاركين في عاصفة الحزم وإعادة الأمل لأداء فريضة الحج، أسوةً بأسر الشهداء الفلسطينيين وذوي شهداء الشرطة والجيش المصريين.
وأوضح أمين عام برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة عبدالله المدلج، أن استضافة خادم الحرمين أن أسر وذوي شهداء الجيش السوداني ستُقدم لهم نفس التسهيلات والخدمات المقدمة لأسر لشهداء فلسطين والجيش والشرطة المصريين.
وأضاف المدلج أن التنسيق يجري مع سفارة المملكة بالعاصمة السودانية الخرطوم، لاستكمال وتسهيل إجراءات إصدار تأشيرات الحج لأسر شهداء الجيش السوداني.
بدورها، بدأت وزارة الحج والعمرة في تجهيز المواقع المناسبة في المشاعر المقدسة لاستقبال أسر وذوي شهداء الجيش السوداني.وفق “أخبار 24”.
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