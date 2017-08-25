استأنفت قناة “بداية”، اليوم الجمعة، بثَّ برامجها بعد إيقافها لنحو شهرين من قِبل الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، التي رصدت عليها عدة مخالفات من بينها انتهاء الترخيص.
وأعلن مالك قناة بداية رجل الأعمال عبدالعزيز العريفي عودة بث القناة، مهنئاً جمهورها باستئناف البث.
من جهته، قال المشرف العام على برامج القناة سامي الجعوني إن القناة ستبدأ اعتباراً من الغد في بث أبرز برامجها، وإن انطلاقة برنامج “زد رصيدك” ستكون في الأول من شهر محرم المقبل.وفق “أخبار 24”.
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