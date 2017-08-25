أعلن محافظ الهيئة العامة للاستثمار إبراهيم العمر أن المملكة ستسمح للمستثمرين الأجانب بالتملك الكامل للشركات في قطاعي الصحة والتعليم.
ووصف العمر السير في هذا الاتجاه بالجيد للمملكة، مؤكداً أنه سيفتح المجال أمام فرص استثمارات كبيرة في قطاع الصحة تصل إلى 180 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، مبيناً وفقاً لوكالة “رويترز” أن وزارة الصحة ستصبح جهة منظمة لا مقدم خدمات.
وأضاف أنه في مجال التعليم سيتم فتح الباب أمام الأجانب للاستثمار في جميع مراحل التعليم حتى بالمرحلة الابتدائية، غير أنه لم يحدد موعد رفع القيود على الملكية الأجنبية في هذين القطاعين.
وكانت المملكة قد أطلقت برنامج خصخصة أشارت إلى أنه سيدّر أكثر من 200 مليار دولار، ولكن دون توضيح قواعد الملكية الأجنبية في بعض القطاعات، كما تدرس ما إذا كانت ستبيع كل المستشفيات العامة و200 ألف صيدلية أم لا.
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