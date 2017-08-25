كثَّفت الجهات الأمنية بالطائف من دورياتها وجولاتها الميدانية؛ لمنع تسلل المخالفين لأنظمة الحج من منافذ وطرق المحافظة إلى مكة المكرمة؛ لأداء الحج دون تصريح من الجهات المعنية.
ونشرت الجهات الأمنية نقاط تفتيش وأكمنة في الهدا والمحمدية وعشيرة ومدركة وأبو عشر والسيل الصغير والميقات والخالدية والمبيرز ومملكة ويعرج، مع تعزيز الرقابة بمركز البهيتة الأمني بالسيل الكبير والذي يعمل على فرز الحجاج وتصريحاتهم بصورة دقيقة.
وتوَّعدت الجهات الأمنية، المخالفين لأنظمة الحج، بتطبيق القانون ضدهم وإحالتهم للجهات المختصة لتطبيق العقوبات المقررة في تلك الحالات.وفق “أخبار 24”.
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