خصصت إدارة تعليم منطقة مكة المكرمة 3 حضانات وروضات تربوية بمنطقة العزيزية؛ لخدمة أبناء الحجاج من سن شهر وحتى 6 سنوات، على أن تستمر فترة الرعاية المُقدمة لهم 10 أيام.
وبيّن مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد الحارثي، وفقاً لصحيفة “الوطن”، أن الهدف من تلك المبادرة هو الحفاظ على الأطفال من أبناء الحجاج من مخاطر الازدحام أو الضياع، موضحاً أن الروضات تعد مؤسسات تربوية آمنة تماماً للأطفال.
ولفت إلى أن الروضات الثلاث ستشرف عليها لجنتان؛ الأولى تشغيلية وتقوم بالإشراف على سلامة ونجاح عمليات التشغيل داخل المبنى بجميع مستوياته، والثانية تنسيقية تتولى الإشراف على عمليات التنسيق وسلامة إجراءات التشغيل.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج