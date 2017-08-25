أغلقت أمانة محافظة الطائف عدداً من المشاغل النسائية؛ لتكرار مخالفتها الأنظمة والتعليمات، وعدم تقيدها بالاشتراطات الصحية، وذلك في إطار حملة تفتيشية واسعة على المشاغل ومحلات بيع مستحضرات التجميل والأسواق النسائية.
وتنوعت المخالفات التي ارتكبتها المشاغل النسائية المغلقة من قِبل الأمانة، بين تدني مستوى النظافة واستخدام مواد مجهولة المصدر ومواد منتهية الصلاحية، إلى جانب مزاولة النشاط بدون ترخيص وعدم وجود شهادات صحية لدى العاملات.وفق “أخبار 24”.
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