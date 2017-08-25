أوقفت مؤسسة “عكاظ” للصحافة والنشر، طباعة وإصدار صحيفة “النادي” الرياضية وإغلاقها نهائياً بعد 28 عاماً من صدور أول عدد للصحيفة، إلى جانب تسريح العاملين فيها كافة.
وأرجعت إدارة المؤسسة في خطاب سلمته للعاملين بالصحيفة، سبب وقف إصدار الصحيفة إلى الخسائر المالية لها، والتي تسببت في أعباء مادية كبيرة على المؤسسة، مشيرةً إلى أن الاستغناء عن جميع العاملين بها وإنهاء خدماتهم، جاء بناء على المادة رقم (74) من تعديلات نظام العمل.وفق “أخبار 24”.
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