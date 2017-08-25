تفاعلت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة القريات مع حالة طفل يدعى “سيف الشراري”، يعاني من فيروس بالدم والتهابات، موجهةً بنقله إلى مدينة الملك سعود الطبية لإجراء اللازم له.
وقالت المديرية عبر حسابها بـ”تويتر” في تعليقها على وسم جديد بشأن حالة الطفل الشراري: “تم ترتيب نقل الطفل إلى مدينة الملك سعود الطبية قريباً، سائلين الله له الشفاء العاجل”.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت مقاطع فيديو وصوراً للطفل الشراري، تضامناً مع حالته الصحية، داعيةً الجهات المعنية إلى التدخل وتقديم الإجراءات الطبية اللازمة له. وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج