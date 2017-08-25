كشفت النشرة الشهرية لمؤسسة النقد السعودي “ساما”، انخفاض موجودات المؤسسة 22 مليار ريال في شهر يوليو، مقارنة بشهر يونيو.
وبيّنت بيانات النشرة الصادرة أمس (الخميس)، أن موجودات المؤسسة في شهر يونيو 1935 مليار ريال، فيما انخفضت في يوليو إلى 1913 ملياراً.
ووصلت بذلك موجودات مؤسسة النقد، وفق الإحصاءات الرسمية، إلى أدنى مستوى لها في 6 سنوات، أي منذ يونيو 2011، حيث بلغت آنذاك 1896 مليار ريال.
وحسبما أظهرت النشرة، تراجعت موجودات “ساما” لشهر يوليو 2017 لـ 271.9 مليار ريال، مقارنة بنفس الشهر من 2016، وفيما يلي جدول يوضح تطور موجودات مؤسسة النقد السعودي:وفق “أخبار 24”.
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