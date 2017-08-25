أحالت شرطة محافظة جدة أوراق 4 أشخاص تعاركوا مع بعضهم بعضاً داخل أحد المواقف التجارية إلى النيابة العامة، بعد إطلاق سراحهم بالكفالة الحضورية.
وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد الدكتور عاطي القرشي، أن مركز شرطة البلد بجدة تسلم يوم 30 /11 /1438 تقرير الدوريات الأمنية، المتضمن حدوث مضاربة بين 4 أشخاص؛ بسبب سوء تفاهم بينهم داخل أحد المواقف التجارية.
وبيّن القرشي أن المشاركين في المضاربة تعرضوا جميعاً لإصابات بسيطة، تلقوا على إثرها العلاج وغادروا المستشفى، لافتاً إلى أن الشرطة سمعت أقوالهم، وأطلقت سراحهم بالكفالة الحضورية، وأحالت أوراقهم للنيابة العامة.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج