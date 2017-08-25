احتفل المهندس عبدالله بن محمد العرف مدير عام الامداد والتموين بالمؤسسة العامة للصناعات العسكرية بزفاف نجله البكر متعب .
ألف مبروووك أبا متعب
متمنين للابن متعب حياة زوجية سعيدة.
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المهندس عبدالله العرف يحتفل بزواج نجله البكر
المهندس عبدالله العرف يحتفل بزواج نجله البكر
الخرج اليوم - سعود الضحوك :
احتفل المهندس عبدالله بن محمد العرف مدير عام الامداد والتموين بالمؤسسة العامة للصناعات العسكرية بزفاف نجله البكر متعب .
احتفل المهندس عبدالله بن محمد العرف مدير عام الامداد والتموين بالمؤسسة العامة للصناعات العسكرية بزفاف نجله البكر متعب .
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