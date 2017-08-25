أكدت وكيل وزارة التعليم الدكتورة هيا العواد، أن زيادة ساعة لليوم الدراسي التي وجه بها وزير التعليم، لن يتسبب في زيادة عدد ساعات اليوم الدراسي عن 7 ساعات.
وأوضحت العواد، وفقا لـ”عكاظ”، أن زيادة اليوم الدراسي عن 7 ساعات سيتعارض مع القرار الملكي القاضي بألا يتجاوز دوام الموظف الحكومي عن 7 ساعات يومياً، لذلك فإن الزيادة التي أقرها وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى لن تزيد مدة اليوم الدراسي عن 7 ساعات.
وكان وزير التعليم قد وجه بزيادة ساعة واحدة على اليوم الدراسي خلال 4 أيام بالأسبوع “من الأحد إلى الأربعاء”، وإضافة حصة للنشاط مدتها 60 دقيقة، تقدم في منتصف اليوم الدراسي، ويجب ألا يستقطع زمنها من الأنشطة المدرسية الأخرى مثل الاصطفاف الصباحي والفسحة وغيرها.
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