أعلنت وزارة الخدمة المدنية بالتعاون مع وزارة التعليم اليوم (الخميس) دعوة الخريجين والخريجات للتقديم على 8666 وظيفة تعليمة، مشمولة بلائحة الوظائف التعليمية، وذلك من الحاصلين والحاصلات على الدرجة الجامعية من مختلف الجامعات والكليات المعتمدة داخل أو خارج المملكة.
وأوضحت الوزارة أنه يُشترط للتقدم على الوظائف المعلنة حصول المتقدم على درجة البكالوريوس من إحدى الجامعات أو الكليات المعتمدة، واجتياز اختبار كفايات بقسميه العام والتخصصي حسب دليل التخصصات، وأن تكون الدرجة العلمية والتخصص مشمولين في الإعلان، بالإضافة إلى قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على مؤهلات علمية من خارج المملكة.
ونبهت الوزارة إلى أن التقديم على الوظائف للنساء يبدأ في الثامنة صباحاً من تاريخ 6 ذي الحجة 1438 وحتى الساعة الثالثة مساءً من تاريخ 20 ذي الحجة 1438، والرجال من الساعة الثالثة مساء يوم الاثنين الموافق 20/12/1438 على أن ينتهي الساعة السادسة مساء يوم الخميس 23/12/1438.
ولفتت الوزارة إلى أنها ستقوم بإعلان أسماء المرشحين والمرشحات عبر موقعها على شبكة الإنترنت، داعية المتقدمين إلى ضرورة متابعة الأسماء التي ستتم دعوتها من خلال بوابتها الإلكترونية على شبكة الإنترنت : WWW.MCS.GOV.SA.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج