أوضحت قيادة قوات التحالف الداعمة للشرعية في اليمن ملابسات استهداف مبنى مديرية أرحب باليمن، بعد انتشار أنباء عن سقوط مدنيين في الحادثة، مؤكدة أن جميع من لقوا حتفهم عناصر انقلابية.
وقال المتحدث الرسمي للتحالف العقيد الركن تركي بن صالح المالكي إن الذي استُهدف في مديرية أرحب هي مجموعة عناصر انقلابية مسلحة، وفق ما ورد إلى التحالف من معلومات استخباراتية بشأن وصول عناصر مسلحة لأحد المباني بمديرية أرحب.
وأوضح أن المعلومات الاستخباراتية بينت أن هذه العناصر الحوثية تتبع الكتيبة الخاصة والمكلفة بالانتشار في محيط مطار صنعاء، وأن عملية استهدافها تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية الخاصة بالاستهداف والاشتباك.
وشدد المالكي على أن جميع من لقوا حتفهم في الاستهداف عبارة عن عناصر انقلابية تتمركز بمحيط مطار صنعاء، حيث تمت فجر الأربعاء وكانت لهدف عالي القيمة للتحالف ويخضع لحماية ميليشيات الانقلابيين.وفق “أخبار 24”.
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