أقدمت مواطنة تتأهب للزواج على تحمل نفقات جميع مدعواتها للوصول إلى قاعة الزفاف، والتكفل بنقلهن من صالونات التجميل أو منازلهن لموقع حفل الزواج.
واتفقت العروس مع إحدى شركات التوصيل الشهيرة لمنح المدعوات “كود شراء” خاصا للاستفادة من التوصيل المجاني الذي تكفلت به العروس.
وطبعت العروس بطاقات الدعوة، وأضافت، بحسب “عكاظ”، ملاحظة أسفل البطاقات بأن نقل المدعوات إلى قاعة الزفاف مجاني وعليهن استخدام الكود الخاص بتلك الخدمة من خلال الشركة المعتمدة.
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