نفذت قوات الدفاع المدني في الحج صباح اليوم (الخميس) فرضية إنقاذ تهدف إلى رفع مستوى الفعالية في الأداء وسرعة الاستجابة في حالة الحوادث.
وأوضحت أن الفرضية المنفذة خُصصت لتجاوب فرق الإنقاذ في حال انهيار مبنى مأهول بالحجاج، ومدى سرعة الاستجابة وفعاليتها.
وأجرت فرق الدفاع المدني الفرضية في حي العزيزية بالعاصمة المقدسة صباح هذا اليوم، حيث استخدمت الآليات المخصصة لرفع الأنقاض وإنقاذ العالقين تحتها.وفق “أخبار 24”.
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