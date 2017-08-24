وثق مواطن عبر مقطع فيديو التهام النار لسيارته “السوناتا” بالكامل، وهو يبدي حسرته عليها وعجزه عن إنقاذ ما أكلته النار منها، ويؤكد أن الحريق اندلع دون سبب واضح.
وأظهر الفيديو الذي نشره على حسابه بـ”إنستجرام” اندلاع النيران بقوة في السيارة، والتي التهمتها بشكل كامل، أثناء وقوفها على حافة طريق خريص بالعاصمة الرياض، وهو يرد على آخرين: “والله ما سويت شي، هي احترقت فجأة”.
وتوقف عابرون بغرض المساعدة إلا أنهم وقفوا عاجزين بجانبه، بينما تظهر على قارعة الطريق بعض الأغراض التي استخرجها من السيارة، وهو يقف مصورا ويردد بحسرة: “يالله يالله، كل شي راح”، قبل أن تباشر فرق الدفاع المدني إطفاء النيران، ويقوم هو بإظهار آثار الدمار الذي حل بالسيارة واحتراقها بالكامل.
وفق “أخبار 24”.
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