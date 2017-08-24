أعلن اتحاد كرة القدم، أن مباراة السوبر السعودي، والتي ستجمع فريقي الهلال بطل كأس خادم الحرمين الشريفين والاتحاد بطل كأس ولي العهد، ستكون يوم 16 يناير 2018 المقبل، بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.
وكان الهلال فاز بكأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الماضي، بينما تمكن فريق الاتحاد من الفوز بكأس ولي العهد، ما أهل الفريقان للعب النسخة الثالثة من مباراة السوبر السعودي، التي تستضيفها هذا العام العاصمة الإماراتية أبوظبي.
يذكر أن الهلال فاز بالنسخة الأولى من بطولة السوبر بعد فوزه على النصر بالعاصمة البريطانية لندن، بينما حصل الأهلي على النسخة الثانية من البطولة بالفوز على الهلال في لندن أيضاً.وفق “أخبار 24”.
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