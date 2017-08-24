قررت إدارة نادي النصر برئاسة الأمير فيصل بن تركي ملاحقة الباراجواياني فيكتور أيالا قضائيا لدي الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، وطالبته بتعويض قدره 20 مليون و600 ألف ريال بعد رفضه العودة للنادي وتوقيعه لنادي بوكا جونيور الأرجنتيني.
وذكرت تقارير صحفية في الباراجواي، أن اللاعب الدولي في صفوف منتخب الباراجواي، محترف النصر السابق فيكتور أيالا، سينضم لنادي بوكا جونيورز الأرجنتيني حتى نهاية العام الجاري على أن تتم إعارته لنادي تاليريس كوردوبا ثم يعود بعد ذلك للنادي الأرجنتيني.
في المقابل، حددت إدارة النصر مبلغ 5.5 مليون دولار (أكثر من 20 مليون ريال)، للتخلي عن الباراجواياني “أيالا”، الذي رفض العودة للنصر بداعي أن عائلته لم تستطِع التأقلم على الحياة في المملكة.وفق “أخبار 24”.
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