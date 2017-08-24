عاقبت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، اليوم الخميس، 3 مواطنين بالقتل للأول والسجن 44 عاما للاثنين الآخرين، إثر إدانتهم بزعزعة الأمن في المنطقة الشرقية وشروعهم في قتل رجال الأمن في محافظة القطيف بمشاركة الإرهابيين الهالكين باسم وميثم القديحي.
وأوضحت مجريات الجلسة القضائية التي تشكلت من 3 قضاة، أنه ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الأول والذي حُكم عليه بالقتل تعزيرا بأنه نقل وشارك الهالكين “باسم وميثم القديحي” في إطلاق النار على مركز شرطة تاروت، وكذلك إطلاق النار على إحدى الدوريات الأمنية أثناء مرورها بمدخل القطيف.
كما أدين المدعى عليه الأول شارك كذلك في صناعة عدد كبير من قنابل المولوتوف وتدريب آخرين على استخدامها، منهم المدعى عليه الثاني، بقصد الإخلال بالأمن، وحيازته لعدد من الأسلحة وذخيرتها واشتراكه في حيازة عدد آخر وذخيرته، منها ما يعود بعضه لمطلوبين أمنياً بقصد إخفائه عن الجهات الأمنية، وحصوله على ست كراتين ذخيرة سلاح رشاش من أحد الأشخاص وتسليمها للهالك ميثم القديحي.
وتبين خلال الجلسة أن المدان الأول قام كذلك بنقل الهالك باسم القديحي للعوامية بقصد إخفائه عن رجال الأمن مع علمه أنه مطلوب للجهات الأمنية، ومشاركته في عدد من التجمعات لمثيري الشغب للإخلال بالأمن وإحراق الإطارات والحاويات وإعاقة السير بقصد منع رجال الأمن عن أداء واجبهم، وبما أن الأفعال التي وردت في اعتراف المدعى عليه المعضود بالأدلة المذكورة بعاليه موجبة لإقامة حد الحرابة لذلك فقد قرر ناظرو القضية وبالإجماع قتله تعزيراً.وفق “أخبار 24”.
وفيما يخص المدعى عليه الثاني والثالث، بين ناظرو القضية أنه تم معاقبة أحدهما بالسجن 21 سنة والآخر 23 عاما، بعد إدانتهما بسعيهما لزعزعة الأمن والشروع في قتل رجال الأمن بمشاركتهما مع شخص آخر في رمي قنبلة مولوتوف على مركز شرطة تاروت وتدربهما عليها بعد حيازتها بقصد الإفساد والإخلال بالأمن.
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