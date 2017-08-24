اشتكى مواطن من تخريب شركة الكهرباء لممر مدخل بيته المخصص للكرسي المتحرك دون إذنه، مستغلين غيابه ومهملين شكواه، على حسب قوله.
وكتب المواطن، ويُدعى محمد الشريف، الذي كان يعمل ضابطا وأصيب في حادث وتعرض على إثره للإعاقة، على حسابه بـ”تويتر”: “للأسف تم استغلال غيابي وتكسير ممر الكرسي المتحرك الخاص بي في منزلي ووضع عداد كهربائي كبير. رفعت عدة شكاوي ولامجيب”.
وأرفق الشريف صورة للمكان، توثق كيف كان من قبلُ مهيأ لاستخدام ذوي الاحتياجات الخاصة، وكيف أصبح بعد ذلك بوجود عداد كهربائي كبير يحتل الممر بعد تكسيره، في تغريدة وجدت تجاوبا واسعا أجبر الشركة على الرد لطلب اسم المشترك على الحساب الخاص، لحل الموضوع.وفق “أخبار 24”.
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