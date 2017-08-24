شددت لجنة الإسكان بمجلس الشورى في توصيات ينقاشها المجلس عقب عيد الأضحى المبارك، على ضرورة تحريك 50 مليار ريال من أموال صندوق التنمية العقارية مجمدة، وذلك لإحجام 100 ألف مستفيد عن استلام قروضهم.
وكان صندوق التنمية العقارية أبلغ بدوره الشورى بعدم إمكانية المساس بطلبات جرت الموافقة عليها، إلا أن توصية لجنة الإسكان بالمجلس حول تطوير أداء الصندوق تدعو لدراسة تحويل هذه المبالغ لأشخاص آخرين في قائمة الانتظار، حيث يصل حجم القرض لكل مواطن مستحق لـ500 ألف ريال.
ومن جانب آخر دعت لجنة الإسكان بالشورى، وفقاً لـ”الرياض”، إلى دعم الصندوق ومساعدته على تحصيل أقساط قروضه المتأخرة بإصدار توجيهات حازمة لجميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بالالتزام بالحسم الشهري المنتظم على مسنوبيها لصالح الصندوق، مبينة أنها أجرت دراسة لأسباب تعثر سداد قروض الصندوق.
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