كشفت المديرية العامة للجوازات في إحصائيتها اليومية للحجاج، أن العدد الإجمالي للحجاج القادمين من الخارج الذي وصلوا المملكة منذ بدء قدوم أفواج الحجيج وحتى نهاية يوم أمس الأربعاء بلغ 1.405.924 حاجاً.
وأوضحت الجوازات، أن عدد الحجاج الذي قدموا إلى المملكة عن طريق الجوّ بلغ 1.313.946 حاجاً، والذين وصلوا عن طريق البر 79.501 حاجاً، في حين بلغ عدد الواصلين عن طريق البحر 12.477 حاجاً، بزيادة بلغت أكثر من 350.531 حاجاً مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، أي بنسبة 33%.وفق “أخبار 24”.
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