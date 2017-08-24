وصلت إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة أولى طائرات شركة “أديل” أحدث شركة طيران اقتصادي لنقل الركاب بالمملكة، وهي من طراز “إيرباص 320”.
وأظهرت مقاطع فيديو وصور نشرتها الشركة، جانبا من استقبال أولى الطائرات التي حلقت في سماء المملكة والتي أطلق عليها اسم “النير”.
ونقلت الشركة عن رئيس مجلس إدارتها المهندس صالح الجاسر، قوله إن إنشاء شركة طيران أديل يأتي متوافقا مع رؤية السعودية 2030، التي تنطلق في دورة جديدة من التنمية والتطور، ويعد قطاع النقل والسياحة أحد ركائزها الأساسية.
يذكر أن المدير العام للخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح الجاسر، أعلن تأسيس الشركة في شهر أبريل الماضي، وهي شركة تابعة للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية تعمل باستقلالية تامة عن شركة الخطوط السعودية للنقل الجوي، فيما ذكرت الشركة أن أولى رحلاتها داخل المملكة ستكون في اليوم الوطني الموافق 23 سبتمبر المقبل.وفق “أخبار 24”.
وأخيراً انتهى وقت الإنتظار و حان وقت اللقاء. النيّر نورت جدة 🇸🇦⭐️💚💜pic.twitter.com/uCVc29ZmY5
— flyadeal (@flyadeal) ٢٤ أغسطس، ٢٠١٧
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