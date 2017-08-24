تنازل المواطن والد ضحية صهريج الطائف، عن دعواه ضد السائق الآسيوي الذي كان يقود الصهريج المتهالك التابع لأحد موردي المياه في الرويدف، وتسبب في وفاة نجله.
وأعلن الشيخ صالح بن سعد الحارثي والد الضحية، وفقا لـ”سبق”، عفوه عن المقيم الآسيوي، وسقاه أمس الأربعاء كوبا من الماء قبل أن يتنازل عن دعواه، وسط إشادة الحاضرين بموقفه ودعاءهم له ولنجله المتوفى “سعد”.
يذكر أن الضحية قد توفي بالقرب من منزله بحي الرويدف بعد أن دهس الصهريج مركبته، فيما لاذ سائق الصهريج بالفرار، قبل أن يتم القبض عليه لاحقا.
وتقدم أهالي الضحية بشكوى للجهات المعنية قبل أيام يتهمون فيها سائق صهريج المياه المتهالك، بالتسبب في الحادث المروري الذي تسبب في وفاة نجلهم، وطالبو بمحاسبة الشركة الموردة جراء تهالك الصهريج وعدم سلامته.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج