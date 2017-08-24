أعلنت وزارة الداخلية أنها نفذت اليوم الخميس بمنطقة عسير حكم القتل تعزيراً بحق 3 وافدين يمنيين، أدينوا بتهريب كمية كبيرة من مادة الحشيش المخدرة.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن 3 من الوافدين يحملون الجنسية اليمنية هم “فواز عبدالله سالم إبراهيم، وعبدالله جابر سالم بيدر، وعيسى ميتان محمد أجيبي” ألقي القبض عليهم أثناء تهريبهم كمية كبيرة من مادة الحشيش المخدرة إلى المملكة.
وبعد التحقيق معهم، وتوجيه الاتهام لهم بما نسب إليهم، أحيلوا إلى المحكمة، فأصدرت بحقهم حكم القتل تعزيراً، وأيدت الحكم كل من المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف كما صدر أمر سامٍ بتنفيذ ما أُقر بحقهم شرعاً، فنُفذ حكم القتل تعزيراً في الجناة المذكورين اليوم الخميس وذلك بمنطقة عسير.وفق “أخبار 24”.
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