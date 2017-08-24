أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن تطبيق المرحلة الثالثة من قرار تأنيث وتوطين محال بيع المستلزمات النسائية بدءاً من غرة شهر صفر من العام المقبل 1439هـ.
وأوضحت أن قرار التأنيث سيشمل محال بيع المستلزمات النسائية في المراكز التجارية المغلقة والمفتوحة والقائمة المتخصصة في بيع العطورات النسائية، والأحذية والحقائب والجوارب النسائية، بالإضافة إلى الملابس النسائية الجاهزة.
وأبانت أن القرار سيشمل الأكشاك التي تبيع المستلزمات النسائية، وأقسام المحلات التي تبيع الأقمشة، والملابس النسائية الجاهزة مع مستلزمات أخرى، والمحلات الصغيرة القائمة بذاتها لبيع فساتين السهرة والعرائس والعباءات، والإكسسوارات، ومستلزمات رعاية الأمومة، وأقسام الصيدليات في المراكز التجارية المغلقة التي تبيع الإكسسوارات وأدوات التجميل.
وكان من المقرر الانتهاء من تطبيق المرحلة الثالثة في مطلع العام الحالي 1438هـ، غير أنه تم تأجيلها لإعطاء المنشآت وأصحاب العمل الفرصة لتهيئة البيئة الملائمة والآمنة والمستقرة لعمل المرأة، ما يحفز لزيادة فرص ومجالات عمل المرأة السعودية في منشآت القطاع الخاص.وفق “أخبار 24”.
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