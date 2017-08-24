قال المتحدث باسم المؤسسة العامة للتقاعد فهد الصالح، إن الحكومة ملتزمة بدعم صندوق التقاعد عند الحاجة، وسداد المستحقات عن نسبة الاشتراكات التقاعدية التي تخص الجهات الحكومية.
وكشف الصالح وفقا لـ”عكاظ” عن تسلم المؤسسة 11.3 مليار ريال من وزارة المالية خلال هذا العام المالي، لافتا إلى أن أنظمة التقاعد الحالية محل دراسة من قبل الجهات المختصة.
وأشار إلى جهود المؤسسة لرفع قدراتها في مجال الاستثمار وجذب الموارد البشرية المؤهلة، وإدارة المخاطر من خلال تحسين العمليات، وإدارة الأصول.
وتلتزم المؤسسة منذ تأسيسها بدفع المعاشات المستحقة للمتقاعدين في أوقاتها المحددة، وبلغ إجمالي المعاشات المدفوعة للمتقاعدين والمستفيدين 65.9 مليار ريال في عام 2016، كما تجاوز عدد المتقاعدين بنهاية العام الماضي 770 ألف متقاعد.
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