أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أكثر من 1.5 مليار ريال هي إجمالي الإعانات المعاشية لمستفيدي الضمان الاجتماعي لشهر ذي الحجة الجاري، والذين يصل عددهم لأكثر من 888 ألف مستفيد ومستفيدة.
وأوضحت الوزارة، أن المبالغ المودعة شملت المعاشات الضمانية، إضافة إلى المساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء بعد دمجها في حساب واحد.
وكان وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص، قد وجّه بدمج صرف المعاشات الضمانية، والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء في حساب واحد، بحيث يتم الصرف للمستفيدين والمستفيدات دفعة واحدة اعتباراً من شهر رمضان الماضي.وفق “أخبار 24”.
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