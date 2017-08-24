وجه خبير الصحة الدكتور جولي توماس، 8 نصائح للحجاج لحماية صحتهم والوقاية من حدوث تسمم غذائي أثناء تأدية المناسك.
وأشار جولي وفقا لموقع “24” الإماراتي، أن حج العام الحالي يتزامن مع فصل الصيف وحرارته المرتفعة، وهو ما يصعب حفظ الطعام، الأمر الذي يتطلب إجراءات للوقاية من الأمراض.
ودعا إلى ضرورة تناول الطعام في الأماكن المعروفة وعدم الحصول عليها من الباعة المتجولين لعدم اهتمامهم بشروط النظافة، وكذلك المواظبة على غسل اليدين جيدا قبل تناول الطعام، وأيضا التأكد من نظافة أدوات الأكل.
وطالب بعدم تناول الأطعمة غير المطهية أو تلك التي تفسد بسرعة بعد الطهي مثل الأسماك والدجاج لتكاثر البكتيريا في داخلها، كما دعا إلى عدم تجريب أطعمة جديدة تفاديا للحساسية.
ونصح بشراء المياه داخل عبوات مختومة وعدم شربها من مصادر غير معروفة، والتأكد من سلامة اللحوم والانتباه إلى صلاحيتها وصلاحية باقي المشروبات، وعدم وضع الطعام المطبوخ في الغرفة دون ثلاجة لأكثر من ساعتين.
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