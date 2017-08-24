أبدى مهاجم فريق الفتح حمدان الحمدان، صدمته الشديدة بعد قرار إدارة فريقه بعدم الرغبة في استمراره مع الفريق هذا الموسم، مطالباً إدارته بالاقتداء بإدارة نادي الهلال في التعامل مع اللاعبين أصحاب الخبرة.
وقال الحمدان وفقاً لـ “إذاعة يو إفم إم”، إن إدارة الفتح أبلغته في أول تمرين بعدم رغبتها في استمراره، مؤكداً أنه على الرغم من حزنه الشديد لاستبعاده إلا أنه مع الفتح قلباً وقالباً، مضيفاً أنه مصدوم من طريقة استبعاده ولا يعرف سبب ذلك، ولكن قرار الإدارة “ينحط على الراس”، حسب تعبيره.
وطالب إدارة نادي الفتح بتقدير اللاعبين أصحاب الخبرة في الفريق، أسوة بما تفعله إدارة نادي الهلال مع كل من ياسر القحطاني ومحمد الشلهوب، وحرصها على تواجدهما في الفريق.وفق “أخبار 24”.
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