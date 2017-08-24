تصدر نادي بورجوس الذي ينافس في دوري الدرجة الثالثة الإسباني لكرة القدم الحديث على تويتر، بعد إعلانه في رسالة أمس الثلاثاء التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة.
وانتشرت صورة، نشرها النادي عبر حسابه الرسمي على تويتر، لميسي يعلن فيها انضمام اللاعب للفريق على موقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يزيلها النادي صباح اليوم بعدما نفي الخبر.
وقال مسؤول التواصل الاجتماعي بنادي بورجوس: “هدفنا هو صناعة بعض روح الدعابة”، مشيراً إلى أن الحملة حققت هدفها بعدما تم إعادة نشر الرسالة أكثر من خمسة آلاف مرة وإعجاب “3500” شخص بها، لتصبح من أنجح حملات حساب لا يتابعه سوى نحو 17 ألف شخص.وفق “أخبار 24”.
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