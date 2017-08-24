قال محافظ هيئة تنظيم الكهرباء الدكتور عبدالله الشهري إنه في حال زاد إنتاج الطاقة الشمسية عن استهلاك المنزل، فيمكن للشخص تصدير الفائض للشبكة العامة وشركة الكهرباء ملزمة بدفع مبالغ مالية مقابل ذلك في كل سنة.
وأبان أنه بحسب التنظيم سيبدأ تطبيق مشروع الطاقة الشمسية خلال 6 أشهر، لافتاً إلى أنه سيتم تأهيل مقاولين للقيام بمهمة تركيب أنظمة الطاقة الشمسية بالمنازل، وذلك لضمان عدم وقوع أي أخطاء قد تتسبب في حريق بالمنزل، والتأثير على شبكة الكهرباء.
وأوضح خلال حديثه لبرنامج “أخباركم” بقناة المجد الفضائية أن استخدام الطاقة الشمسية لا يغني عن استخدام الكهرباء العامة، ولكنه سيخفض من قيمة فاتورة استهلاك المنزل.
وأبان أن نظام الطاقة الشمسية الذي يتم تركيبه سيكون ملكاً لصاحب المنزل، وبالتالي يترتب عليه تحمل تكلفة الصيانة التي قد يحتاجها النظام مع طول الوقت.
وفق “أخبار 24”.
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