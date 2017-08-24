توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الخميس هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تصحب برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على منطقة جازان ومرتفعات نجران وعسير والباحة ومكة المكرمة.
وأضافت الهيئة في تقريرها عن حالة الطقس أنه يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات المدينة المنورة وتبوك تصحب برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار في حين تبقى السماء غائمة إلى غائمة جزئياً على شرق ووسط المملكة مع فرصة لتكون السحب الركامية.وفق “أخبار 24”.
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