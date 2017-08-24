اعتدت سيدة وابنها بالضرب على موظفة سجلات طبية في مركز صحي الفيصلية الشمالي بتبوك، فيما أكدت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة أنها تحقق في الواقعة لاتخاذ اللازم بشأنها.
وقال زوج الموظفة وفقاً لـ”عكاظ”، إن سيدة حضرت إلى المركز التي تعمل به زوجته طالبةً حجز رقم دخول لها بعيادة الأسنان، مبيناً أن السيدة غابت عن المركز حينما جاء دورها في الدخول للعيادة لتضطر الموظفة إلى مناداة المريض الذي يليها، لتظهر بعدها السيدة وبرفقتها ابنها وهما في حالة استياء كبيرة؛ بسبب عدم لحاقهما بالدور المُخصص.
وأضاف زوج الموظفة أن زوجته حاولت تهدئة الأمور من خلال اصطحاب المريضة لعيادة الأسنان لتتأكد أنه تمت مناداتها عدة مرات قبل أن يدخل المريض الذي يليها، إلا أنها وابنها اقتحما مكتبها وطرحاها أرضاً وانهالا عليها بالضرب قبل أن يتدخل بعض المتواجدين في المكان لإبعادهما، كاشفاً عن إحالة الجهات المعنية ملف القضية إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات.
بدوره أوضح نائب المتحدث الإعلامي في صحة تبوك صالح القرعوطي أن المديرية فتحت تحقيقاً في الواقعة وأخذت أقوال الموظفة بشأن ما جرى لها، كما تمت مخاطبة إدارة الصحة العامة وعرض الأمر على المدير العام لاتخاذ اللازم.
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