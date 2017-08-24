أفادت مصادر أن الجهات الأمنية تحاصر عدداً من المطلوبين أمنياً في إحدى المزارع بحي المراوح في بلدة العوامية بمحافظة القطيف، فيما أعلنت أمانة المنطقة الشرقية عن الانتهاء من ٦٠% من أعمال الإزالة بحي المسورة.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ”الوطن”، أن الإرهابيين يحاولون استغلال المزارع الواقعة على أطراف البلدة للاختباء فيها، بعد التضييق والحصار الذي تمارسه الجهات الأمنية عليهم.
بدوره توقع المتحدث الرسمي لأمانة الشرقية محمد الصفيان، الانتهاء من أعمال الإزالة بحي المسورة خلال الأسبوعين المقبلين، موضحاً أن الأمانة خصصت 250 آلية ومعدة لأعمال الإزالة والهدم بالحي بغرض الانتهاء من هذه المرحلة بأسرع وقت ممكن، مبيناًأن تنفيذ تطوير مشروع الحي المقترح قد يستمر عامين.
ولفت إلى أن الأمانة تعمل على تنفيذ جميع مراحل الهدم والإزالة وفق جدول زمني، مضيفاً أن مشروع التطوير سيعمل على إحداث نهضة عمرانية في المدينة، لمواكبة التطور العمراني في المنطقة الشرقية واللحاق في ركب التنمية التي تشهدها مدن ومحافظات المنطقة كافة.
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