ذكرت مصادر أن وزارة الحرس الوطني والمديرية العامة لحرس الحدود، أودعتا البدلات بأثر رجعي في حسابات منسوبيها، وذلك تنفیذاً للأمر الملكي الذي وجه بصرف البدلات بأثر رجعي لموظفي الدولة.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ”سبق”، أن أعداداً من منسوبي حرس الحدود تسلموا بالفعل بدلاتهم بأثر رجعي، كما تسلم أيضاً عدد من مرابطي الحد الجنوبي من منسوبي المديرية العامة لحرس الحدود البدلات التي تقدر براتب شهرين.
وبيّنت أن منسوبي الحرس الوطني بالقطاع الشرقي وقطاع الرياض بدءوا في صرف بدلاتهم أمس (الأربعاء)، بعدما أودعتها الوزارة في حساباتهم بأحد البنوك المحلية.
يذكر أن وزارة المالیة أعلنت أنھا ستصرف البدلات بأثر رجعي، لكل ما يرد لھا من الجھات الحكومیة حسب الإجراءات النظامیة.
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