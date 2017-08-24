أحبط جمرك منفذ البطحاء محاولة تهريب مبالغ مالية إلى خارج المملكة مقدارها (2.232.300) ريال، كانت مُخبأة في إحدى المركبات المغادرة للمملكة، ولم يتم الإفصاح عنها.
وأوضح مدير عام الجمرك عبدالرحمن المحنا، أنه قَدِمت للجمرك مركبة خصوصي بقصد المغادرة، وفي أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لها، عُثر على تلك المبالغ المالية مُخبأة في تجويف الإطار الاحتياطي للمركبة.
يشار إلى أن نظام مكافحة غسل الأموال ينص على أنه يجب على جميع المسافرين المغادرين والقادمين للمملكة، الإفصاح عن المبالغ المالية أو المعادن الثمينة التي تزيد قيمتها على 60.000 ريال، وذلك بتعبئة نموذج الإقرار.وفق “أخبار 24”.
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