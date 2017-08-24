تعد مشكلة النوم أمراً يؤرق جميع مَن لا يتمكنون من الحصول على قسط مريح من النوم؛ حيث يؤثر على مزاجهم ونفسيتهم ونشاطهم باقي اليوم، ويعد تشنج العضلات من أكثر الأمور التي تفسد النوم المريح، خاصة بعد ممارسة عمل شاق أو تمارين رياضية.
ونصح باحثون وفقاً لموقع “بولد سكاي” بعدم استخدام الأدوية والكريمات الباسطة لعضلات دون استشارة الطبيب؛ لأن ذلك غير آمن، مبينين أن هناك 6 أطعمة تساعد على بسط العضلات وتهدئة الجسم بشكل عام.
وأوضح الباحثون أن من بين تلك الأطعمة الشاي المستخلص من عشب البابونج؛ حيث يحتوي على مضادات طبيعية للالتهاب تساعد على بسط العضلات، كما يمكن الاستفادة من زيته العطري في تدليك العضلات المجهدة ويعطي نتائج سريعة ومضمونة.
وأضافوا أن تناول حفنة من التوت الأزرق أو مشروب يحتوي على هذه الفاكهة، يعطي تأثيراً سريعاً في تعافي العضلات من الإجهاد، بالإضافة إلى تقليل التوتر والمساعدة في التخلص من الالتهابات، مشيرين أيضاً وفقاً لـ “العربية” إلى أن كوباً من الكرز بعد يوم شاق يخفف الآلام الناتجة عن التهاب العضلات، لاحتوائه على عوامل مضادة للأكسدة والالتهابات.
وحثّ الباحثون على تجربة الأطعمة والكريمات المضاف إليها الفلفل الحار بنسب معقولة وغير مبالغ فيها، فرغم أن الكثيرين يبتعدون عنه، إلا أنه يحتوي على مادة “الكبساسين” التي تتميز بقدرتها على بسط العضلات.
وشددوا على ضرورة تناول الأطعمة الغنية بـ “المغنيسيوم” الموجود في اللوز والأرز البني والموز، والذي تحتاجه أعصاب وعضلات الجسم لتقوم بوظائفها على النحو المطلوب، كما نصحوا بتناول الأطعمة الغنية بـ “فيتامين D” كالبيض؛ للحفاظ على استرخاء العضلات، أو التعرض لأشعة الشمس للحصول على هذا الفيتامين.
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