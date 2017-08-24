وجهت وزارة التعليم تعميماً اليوم (الأربعاء) لجميع إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات، يفيد بزيادة زمن اليوم الدراسي ساعة واحدة يومياً من الأحد حتى الأربعاء اعتبارا من العام الدراسي 1438/ 1439.
وتضمن التعميم أيضا كذلك إدراج 4 حصص للنشاط أسبوعيا بواقع 60 دقيقة للحصة ضمن الخطة الدراسية لجميع المراحل الدراسية، على أن تكون في منتصف اليوم الدراسي دون استقطاع أو اختزال من الزمن المستحق للطلبة في الاصطفاف الصباحي، أو الحصص الدراسية، أو الفسحة، أو وقت الصلاة.
وشدد التعميم على استكمال تكليف رواد ورائدات النشاط وفقا لما ورد في قرار التشكيلات المدرسية، كما ألزم مديري التعليم بالعناية والمتابعة الشخصية لهذا الموضوع.وفق “أخبار 24”.
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