ذكرت مصادر تفاصيل جديدة في واقعة الفتاة المُلثمة التي ظهرت في مقطع الفيديو، وهي تقود سیارة “جيب لكزس” على الطريق العام، لافتةً إلى أن المتهمين بالقضية عددهم أربعة؛ هم فتاتان من جنسية عربية ومواطنان بينهما صاحب السيارة المقبوض عليه مؤخراً.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ”سبق”، أن التحقيقات مع صاحب السيارة التي ظهرت بالفيديو أسفرت عن تحديد هوية الفتاة، وهي وافدة من إحدى الجنسيات العربية، كما أن تصوير المقطع جرى في إحدى الاستراحات بمحافظة الخفجي بالمنطقة الشرقية.
وأضافت أنه تم استدعاء صاحب الاستراحة لأخذ أقواله، فيما قام مرافق قائدة اللكزس بتسليم نفسه بعد تضييق الخناق عليه من الجهات الأمنية، وأدلى بأقواله، مبينةً أن التحقيقات مُستمرة لضبط باقي المتهمين بالقضية.
بدوره، أكد المحامي والمستشار القانوني أحمد الجطيلي، أن العقوبة المُنتظرة على المتهمين بالواقعة ستكون تقديرية للقاضي وبما يتناسب مع الشرع والنظام؛ كون لا يوجد نص نظامي صريح بعقوبة محددة للمرأة التي تقود المركبة أو مَن يساعدها في ذلك.
ولفت إلى أن العقوبات المُنتظرة ستكون شأنها شأن باقي العقوبات التعزيرية، التي تخضع لاجتهاد ناظر القضية بما فيها ظهور الفتاة بملابس رجالية.
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