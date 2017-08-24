وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مساء اليوم (الأربعاء) إلى جدة، قادما من المغرب.
وكان في استقبال خادم الحرمين في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ووزير الداخلية عبدالعزيز بن سعود بن نايف، ومحافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، بالإضافة إلى عدد من الأمراء والمسؤولين.
وكان خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد قضى إجازته الخاصة في مدينة طنجة بالمغرب، حيث عقد هنالك عددا من الاجتماعات الرسمية واستقبل عددا من الوفود ومسؤولي الدول طوال مدة مكوثه هناك.وفق “أخبار 24”.
فيديو | #عاجل#خادم_الحرمين_الشريفين يصل إلى #جدة قادمًا من #المغرب.#القناة_السعودية#السعودية_ترحب_بالعالم pic.twitter.com/mKlSdd6c0D
— القناة السعودية (@saudiatv) ٢٣ أغسطس، ٢٠١٧
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