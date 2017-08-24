كشف مقطع فيديو عن سبب وجود غاز داخل عبوات المقرمشات والبطاطس المقلية، وصحح الاعتقاد بأنه هواء عادي بينما هو ليس كذلك.
وأظهر المقطع كيف أن وجود غاز داخل العبوة هو لسبب وجيه جدا، وذلك للتأكد من أن رقائق البطاطس تصل إليك طازجة ولذيذة، كما أن الغاز ليس هواء، بل هو غاز النيتروجين.
وغاز النيتروجين لا يتفاعل مع ما حوله، وهو ما يجعل المنتج لذيذًا رغم حفظه، كما أن الغاز بدون رائحة ولا مذاق، فلو تمت تعبئة العبوات بالهواء العادي، ستتغير الرائحة والطعم وكل شيء.
وبلغت نسبة غاز النيتروجين في عبوات البطاطس والمقرمشات 86% في منتجات ليز، و56% في تشيك مكس، 66% في برنجلز، 86% في دوريتوس، 57% في رباقلز، 64% في فريتوس.
وفق “أخبار 24”.
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