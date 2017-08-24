أعلنت إمارة منطقة القصيم أنها بدأت في مراقبة ومتابعة التعديات على الأراضي الحكومية في المنطقة، من خلال نظام إلكتروني متكامل، هو “عين الصقر”.
وأوضحت أن النظام هو الأول في تطبيقه على مستوى المملكة من خلال المسح الجوي الدوري للأراضي بمنطقة القصيم، ويتم ذلك بواسطة استخدام طائرة بدون طيار ذات دقة تصويرية عالية.
وأضافت أن النظام يتميز أيضا بقدرات برمجية متطورة تعطي نتائج أفضل وأوضح للمراقبة والتغذية الآلية لنظام إلكتروني ذكي، له القدرة على تحديد التعديات بشكل عالي الدقة، وإخطار لجنة التعديات بشكل فوري لاتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.وفق “أخبار 24”.
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